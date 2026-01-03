Bando per le piccole imprese In arrivo 70mila euro di risorse

Il Comune di Bondeno ha recentemente pubblicato un bando rivolto alle piccole imprese e ai negozi locali, offrendo un sostegno economico di circa 70.000 euro. Questa iniziativa mira a favorire lo sviluppo e la ripresa delle attività commerciali presenti nel territorio, facilitando l’accesso a risorse utili per investimenti e miglioramenti. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che desiderano rafforzare la propria presenza e sostenere la comunità locale.

Un sostegno ai negozi e alle piccole imprese. E' stato pubblicato nei giorni scorsi sull'albo pretorio del comune di Bondeno, il bando che destina quasi 70 mila euro. Nel dettaglio, il bando parla di "attività esercenti la propria attività di prossimità in locali aperti al pubblico con accesso e vetrine poste al primo piano". Per loro, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione 38 mila e 865 euro. Per le microimprese artigiane poi, sono disponibili 30 mila euro. Per le nuove imprese iscritte al Registro Imprese camerale dopo il 1° di gennaio del 2025, le spese ammissibili saranno del 100%.

