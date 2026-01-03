Bando INPS screening oncologici e cardiovascolari | fino a 60mila contributi senza limiti di reddito

Il bando INPS 2025/2026 offre fino a 60.000 contributi per screening oncologici e cardiovascolari, senza limiti di reddito. Rivolto agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, sia in attività che in pensione, permette di accedere a servizi di prevenzione e diagnosi precoce. Questa iniziativa mira a sostenere la tutela della salute attraverso interventi tempestivi e accessibili.

È disponibile il bando INPS “Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari – Anno 20252026”, rivolto agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, sia in servizio sia in quiescenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

