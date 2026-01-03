Banca Mps aggiorna le regole Assemblea per lo statuto a primavera i nuovi vertici

Banca Mps ha convocato un’assemblea straordinaria per mercoledì 4 febbraio, con l’obiettivo di aggiornare le regole statutarie. L’assemblea, convocata dal consiglio di amministrazione presieduto da Nicola Maione, rappresenta un passaggio importante in vista dell’elezione dei nuovi vertici prevista per la primavera. L’incontro sarà l’occasione per discutere e approvare le modifiche necessarie al funzionamento della banca.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 4 febbraio, quando è stata convocata l'assemblea straordinaria dal consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi presieduto dal presidente Nicola Maione. Sul tavolo, nei punti all'ordine del giorno, le modifiche allo statuto, tra cui la facoltà del consiglio di amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo; la rieleggibilità degli amministratori e conseguente abrogazione dell'articolo 20 comma 3 dello statuto che prevede la non applicabilità all'amministratore delegato del limite massimo di mandati previsto dall'articolo 15 comma 1 oggetto di abrogazione; la riduzione alla quota minima di legge della percentuale degli utili da destinare a riserva legale e all'eliminazione della riserva statutaria.

