Balzarini conferma | In questo momento è lui il rinforzo più probabile per il centrocampo della Juventus

Balzarini ha confermato che, attualmente, il profilo più probabile per rafforzare il centrocampo della Juventus è quello oggetto di discussione. La società valuta attentamente le opzioni disponibili per completare la rosa e rispondere alle esigenze tecniche della squadra. La scelta del rinforzo sarà determinata da diversi fattori, tra cui disponibilità e compatibilità con il progetto tecnico.

. Le parole del noto giornalista. Il mercato invernale della Juventus continua a ruotare attorno alla ricerca di un rinforzo per la mediana, con l’obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti un elemento capace di garantire equilibrio e visione di gioco. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione dall’amministratore delegato Damien Comolli spicca quello di Guido Rodriguez, centrocampista argentino attualmente in forza al West Ham. Il giornalista Gianni Balzarini, attraverso un approfondimento video sul proprio canale YouTube, ha analizzato l’interesse dei bianconeri per l’ex giocatore del Betis, sottolineandone le caratteristiche e la fattibilità economica dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini conferma: «In questo momento è lui il rinforzo più probabile per il centrocampo della Juventus» Leggi anche: Juventus, Balzarini “Suggestione Verratti per il centrocampo” Leggi anche: Juventus, Balzarini: “Nessun rinforzo in arrivo per Gennaio” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Calciomercato Juve, Balzarini conferma: 'Un contatto per Zhegrova c'è stato' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus sarebbe entrata in contatto con l'entourage di Edon Zhegrova, esterno offensivo dato in uscita dal Lille. it.blastingnews.com Juve, Balzarini: 'Pjanic sarebbe l'uomo giusto nel momento ideale' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, Miralem Pjanic sarebbe l'uomo giusto al momento giusto per la Juventus. it.blastingnews.com Snow Control OK: la 3Tre è confermata Via libera ufficiale della FIS: nella mattinata di oggi è arrivato l’esito positivo dello snow control sul Canalone Miramonti a Madonna Di Campiglio. Il programma della 3Tre è confermato: night slalom di Coppa del Mondo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.