Bagni chimici sotto il naso e niente panchine | la gelateria senza glutine si arrende e abbassa la serranda dopo il calo di incassi

La gelateria senza glutine, costretta a chiudere, ha deciso di abbassare la serranda a causa di un calo di incassi. Problemi come il cantiere di fronte all’ingresso, richieste inevase e poche iniziative a sostegno della comunità hanno contribuito alla difficile situazione del locale, che si è trovato a dover interrompere la propria attività dopo anni di presenza nel quartiere.

Un cantiere di fronte all'ingresso del locale, richieste mai corrisposte e iniziative sociali e cittadine sempre lontane dalla sua attività. Questi sono alcuni dei motivi che hanno portato Andrea Garzuglia, imprenditore originario di Terni ma che vive a Cesena da anni, a mettere un punto. "Oggi hanno ritirato i bagni chimici, ma i cartelli sono ancora coperti con le buste nere, anche quelli dei disabili, noi residenti siamo già ampiamente penalizzati sotto tanti punti di vista".

