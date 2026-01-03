Bagagli troppo grandi passeggeri furiosi aggrediscono e mandano in ospedale la dipendente dell' aeroporto di Pisa

Un episodio di violenza si è verificato all'aeroporto di Pisa, dove alcuni passeggeri hanno aggredito una dipendente, causandole ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. L'episodio, legato a bagagli troppo grandi e tensioni tra i viaggiatori, ha suscitato preoccupazione sulla gestione dei servizi aeroportuali e sulla sicurezza del personale.

Grave episodio di violenza a Pisa, dove un gruppo di viaggiatori ha aggredito una dipendente dell'aeroporto "Galileo Galilei" facendola finire in ospedale a causa delle ferite riportate. Secondo quanto riferito dai sindacati, che hanno denunciato l'episodio, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio nel corso delle concitate fasi d'imbarco sul volo Ryanair 9584 delle 18.15 diretto a Palermo. Alla base del nervosismo che ha scatenato la violenta reazione ci sarebbe una contestazione sui documenti di identità di alcuni passeggeri unitamente a un litigio tra le parti nato per via delle eccessive dimensioni delle valigie di loro proprietà.

