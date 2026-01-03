In questa suggestiva scena, Babbo Natale si sposta a bordo di una tradizionale batana lagunare, sostituendo la classica slitta natalizia. Il video cattura un momento autentico e sincero, con il celebre personaggio che porta gli auguri alla comunità locale, guidato con abilità da un barcaiolo esperto. Un’immagine semplice e significativa che unisce tradizione e spirito natalizio in un contesto unico come quello della laguna.

Ci sono anche gli auguri di Babbo Natale che, nella cittadina lagunare, ha ovviamente sostituito alla slitta la "batana", la barca, condotta con grande maestria da un barcaiolo che si spinge col caratteristico paradello, il remo. E’ il delicato quanto emozionate video che gli Amici del Parco del Delta hanno preparato in occasione delle festività natalizie per ricordare l’atavico rapporto fra Comacchio e le sue valli. Così nel casone di Donna Bona, che nei giorni scorsi ha visto ritrovarsi per il brindisi di fine anno il gruppo che ha realizzato il video, i vigili del fuoco del distaccamento e i volontari della Protezione Civile di Comacchio, sono state girate le riprese del video. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Babbo Natale a bordo della ’batana’ lagunare. Un video emozionante

