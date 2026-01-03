AVVOCATI SIGNORINI | MAXI RISARCIMENTO SE I SOCIAL NON BLOCCANO FALSISSIMO
Gli avvocati di Alfonso Signorini minacciano una causa collettiva contro i principali social media, tra cui YouTube, qualora non blocchino i contenuti relativi a Corona e Falsissimo. La richiesta prevede un maxi risarcimento nel caso di mancata azione. La vicenda evidenzia le tensioni tra figure pubbliche e le piattaforme digitali sulla gestione di contenuti controversi o diffamatori.
Gli avvocati di Alfonso Signorini si preparano ad una maxi causa contro i giganti del web, a partire da YouTube: “Bloccate Corona e Falsissimo o vi chiediamo milioni di risarcimento”. Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i due legali del direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip, sono finiti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google, cui hanno notificato una lettera formale per chiedere di “bloccare ed oscurare le ricostruzioni diffamatorie e ‘senza alcun fondamento’ fatte in rete dal ‘noto pregiudicato’ Fabrizio Corona”. “Avete consentito gravi crimini e condotto gli effetti di tali illeciti a dimensioni incommensurabili, rendendo le conseguenze irreversibili”. 🔗 Leggi su Bubinoblog
