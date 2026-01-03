Avvio dei lavori per inizio anno

Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato la validità delle nostre attività, rappresentando un passo importante per il progetto. Questa decisione ci permette di proseguire con fiducia verso l’avvio dei lavori del Molo Ravano, previsto per l’inizio del 2026. Siamo pronti a proseguire con impegno e trasparenza, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla crescita della nostra comunità.

"Accogliamo con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato: una conferma del nostro corretto operato e un passaggio fondamentale che ci consente di guardare con fiducia all'avvio dei lavori del Molo Ravano, previsto per l'inizio del 2026". Così Matthieu Gasselin (nella foto), Ceo di Contship, gruppo di cui fa parte La Spezia Container Terminal, commenta l'esito del contenzioso legale che per mesi ha interessato la gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori di realizzazione del nuovo terminal Ravano. Il Consiglio di stato ha confermato la sentenza del Tar, rigettando il ricorso presentato dalla cordata di imprese che si era classificata al secondo posto della graduatoria.

