Un uomo ha rubato un’auto nei giorni successivi al Natale, ma è stato intercettato dalla polizia locale durante la notte di San Silvestro. L’episodio evidenzia come, anche nel periodo delle festività, le forze dell’ordine continuino a vigilare per garantire la sicurezza pubblica. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli costanti volti a prevenire e contrastare i reati in un periodo di particolare attenzione sociale.

Aveva rubato un’auto nei giorni dopo il Natale, ma non era riuscito a resistere al desiderio di festeggiare il Capodanno. Nella rete dei controlli della polizia locale svolti nella notte di San Silvestro, è finita anche un’ auto che era stata rubata il 27 dicembre. L’attività svolta dagli equipaggi della Locale per le vie della città e della collina, in cui si è riversato il traffico di mezzi nella notte dei festeggiamenti, ha visto diversi automobilisti e mezzi fermati. Sono state elevate tre sanzioni amministrative e quattro denunce penali per guida in stato di ebbrezza. Tra le persone trovate al volante dopo avere alzato troppo il gomito c’è stato anche un conducente recidivo trovato con un tasso alcolemico superiore allo zero, in violazione del limite previsto per chi deve rispettare lo 0 spaccato nel rapporto grammi per litro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aveva rubato un’auto subito dopo il Natale. Beccato dalla polizia locale la notte di San Silvestro

