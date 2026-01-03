Avellino Sala è biancoverde | tutti i dettagli dell’intesa

Marco Sala è ufficialmente un nuovo giocatore dell’US Avellino 1912, dopo aver concluso l’accordo con il Como a dicembre. La società biancoverde ha confermato l’ingaggio del difensore, rafforzando così la rosa in vista della stagione. Di seguito, tutti i dettagli relativi all’intesa e alle caratteristiche di Sala, che si aggiunge al progetto sportivo dell’Avellino.

Tempo di lettura: < 1 minuto Marco Sala è un nuovo giocatore dell’ US Avellino 1912. L’accordo con il Como, definito nel mese di dicembre, è stato ora ufficializzato. Raggiunta l’intesa definitiva tra i due club e apposta la firma su un contratto valido fino al 30 giugno 2028 per il terzino sinistro. IL COMUNICATO UFFICIALE. “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Como 1907, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sala. Nato a Rho (MI) il 4 giugno 1999 ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2028. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter in carriera ha indossato le maglie di Arezzo, Virtus Entella, Spal, Crotone, Palermo e Como. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: CdS – Avellino, è fatta per Sala del Como: i dettagli Leggi anche: Officina Stellare e Leonardo siglano un’intesa da 9,2 milioni. Tutti i dettagli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato Avellino, ufficiali tre cessioni: ceduti due centrocampisti - L'Avellino ha definito ufficialmente tre uscite annunciando altrettanti accordi raggiunti nelle scorse settimane. msn.com

