Autobus in fiamme sulla Tangenziale | le immagini sono impressionanti - VIDEO

Un incendio ha interessato un autobus turistico sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, ieri mattina. Le immagini mostrano la scena e le operazioni di spegnimento. Non si registrano feriti gravi, ma l’incidente ha provocato disagi al traffico e richiesto l’intervento delle squadre di emergenza. La vicenda evidenzia l’importanza della sicurezza nelle operazioni di trasporto su strada.

Un incendio ha coinvolto un autobus turistico in transito sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, ieri mattina. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla parte posteriore del mezzo pesante. Il conducente, accortosi del fumo, ha fermato l'autobus e fatto scendere i passeggeri.

