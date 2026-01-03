La Lega ha annunciato l’intenzione di avviare presto il progetto di ingresso delle auto in piazza Saffi, con l’obiettivo di definire una data di inizio della sperimentazione in collaborazione con la maggioranza. La proposta mira a migliorare la gestione del traffico e l’accessibilità dell’area, nel rispetto delle esigenze della comunità e delle normative vigenti. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane.

La Lega spinge sull’acceleratore sul progetto di ingresso delle auto in piazza Saffi. "Concorderemo con la maggioranza una data per l’inizio della sperimentazione ". Sono queste le parole che ha usato il capogruppo del Carroccio, Albert Bentivogli, dopo aver letto l’intervista, pubblicata ieri, al sindaco Gian Luca Zattini. Anche il segretario della Lega Romagna, il deputato Jacopo Morrone, rilancia: "Zattini dimostra apertura e interesse per un progetto che, unito ad altre iniziative, servirebbe a dare nuovi stimoli al centro cittadino". La proposta della Lega è sul tavolo ormai da due mesi: prevede lo spegnimento delle telecamere della Ztl dalle 18 nell’ultimo tratto di corso della Repubblica, consentendo così il passaggio in piazza, nel lato del palazzo della Camera di Commercio e di San Mercuriale, per poi svoltare verso via Giorgio Regnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto in piazza La Lega: "Si cominci presto"

Leggi anche: Auto in piazza, parte la raccolta firme della Lega per una riapertura parziale: "Non si tratta di tornare al passato"

Leggi anche: Auto in piazza, Bentivogli (Lega): "Sì al dibattito e ai consigli, no alle bocciature per pregiudizio"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Auto in piazza La Lega: Si cominci presto.

L’Ascom: "Auto in piazza, si cominci in settembre" - Magari un paio d’ore, così da dare modo alle persone di poter fare una passeggiata e fare acquisti. ilrestodelcarlino.it

Auto in piazza e nuove proposte: "Perché non indire un referendum?": "Più stalli per mamme e disabili" - Oltre a favorevoli e contrari, a qualche giorno di distanza dalla proposta, cominciano a emergere anche nuove ... ilrestodelcarlino.it

Action with Montana Wardens: Wild Rescues & Thrills

La struttura di sette metri cade in piazza causando danni a auto in sosta Le forti raffiche di... #ALBERODINATALE #Rossano #vento - facebook.com facebook