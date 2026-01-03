Aurora Livoli un mese e mezzo di vita randagia | Per noi una scelta incomprensibile

Il primo dicembre scorso a Rho, un episodio di cronaca ha coinvolto un cittadino egiziano che ha minacciato con un taglierino il custode di uno stabile. A distanza di un mese e mezzo, la vicenda si intreccia con la storia di Aurora Livoli, una neonata di un mese e mezzo, nata in circostanze che suscitano grande riflessione. Un episodio che invita a considerare con attenzione le sfide sociali e le scelte di vita che si presentano in questi contesti.

Milano, 3 gennaio 2026 - Mattina dello scorso primo dicembre. Un egiziano minaccia con un taglierino il custode di uno stabile di Rho. Il portinaio, che non lo ha mai visto prima, chiama il 112. Il nordafricano non è da solo: con lui c’è anche una diciannovenne, che viene solo identificata dagli agenti delle Volanti perché non coinvolta nel raid a mano armata. Sparita nel nulla. Gli archivi delle forze dell’ordine dicono che si tratta di Aurora Livoli, che circa un mese prima si è allontanata volontariamente dall’abitazione in cui viveva con i genitori adottiv i a Monte San Biagio, in provincia di Latina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aurora Livoli, un mese e mezzo di vita randagia: “Per noi una scelta incomprensibile” Leggi anche: Aurora Livoli, lo zio: "La situazione è precipitata, anche noi aspettiamo risposte" Leggi anche: Scappata da casa un mese fa, morta a Milano e identificata dopo giorni: di Aurora Livoli sappiamo ancora poco Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aurora Livoli, la 19enne di Roma trovata morta a Milano. La pista del femminicidio, caccia all'uomo che era con lei; Aurora Livoli, gli ultimi giorni con «gli amici di strada» e la possibile svolta dal cellulare. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro»; Il giallo di Aurora Livoli, morta a 19 anni dopo la fuga da casa. Caccia all’uomo con il pile bianco; Aurora Livoli, è una 19enne di Monte San Biagio la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Fermato un 57enne peruviano con precedenti per violenza sessuale per la morte di Aurora Livoli a Milano - La 19enne è stata ritrovata senza vita in un cortile di Via Paruta. ilfattoquotidiano.it

Ragazza morta a Milano, autopsia sul corpo di Aurora Livoli. Indagato un uomo di 56 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ragazza morta a Milano, autopsia sul corpo di Aurora Livoli. tg24.sky.it

Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un 57enne con precedenti per violenza sessuale - Mentre è in corso l'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in ... leggo.it

Aurora Livoli cammina sul marciapiede. Dietro di lei, un uomo che sembra seguirla. E' un cittadino peruviano di 56 anni, irregolare e con precedenti per violenza sessuale. Poco prima, l'uomo, ha tentato di aggredire una donna in metropolitana per toglierle la - facebook.com facebook

Milano, c’è un indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli: è un uomo di 56 anni x.com

