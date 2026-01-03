Aurora Livoli preso il killer | L’ha stuprata e soffocata

Il corpo di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni scomparsa da Fondi all'inizio di novembre, è stato ritrovato senza vita. Le prime indagini hanno condotto all'arresto del sospettato, accusato di averla violentata e soffocata. La vicenda ha scosso la comunità locale, portando alla luce un episodio di grave violenza e perdita. Restano da chiarire le circostanze e i motivi di questa tragica vicenda.

Il drammatico caso del ritrovamento del corpo senza vita di Aurora Livoli, la diciannovenne originaria di Fondi scomparsa all'inizio di novembre, ha trovato una tragica e rapida risoluzione nelle prime ore del 2026. Quello che inizialmente sembrava un giallo avvolto nel mistero, consumetosi tra le ombre delle periferie milanesi, si è trasformato nella cronaca di un'aggressione brutale e sistematica. Le indagini, condotte con estrema rapidità dai carabinieri sotto la direzione del pm Alessandro Pansa, hanno portato all'individuazione e al fermo del presunto responsabile, un uomo con un profilo criminale già pesantemente segnato da reati simili. Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne: un uomo che poco prima aveva aggredito un'altra donna; A Milano fermato il presunto killer di Aurora Livoli, è un aggressore seriale; Gli ultimi spostamenti di Aurora Livoli, l'uomo ripreso insieme a lei e l'autopsia: le indagini sull'omicidio; Aurora Livoli trovata morta a Milano, il video diffuso per identificarla: è con un uomo che la segue. Preso il killer di Aurora. "Stuprata e soffocata" - L'ha seguita, l'ha agganciata con una scusa, poi l'ha convinta a infilarsi con lui, nel cuore della notte, in una strada fuori mano.

L'autopsia sul corpo di Aurora Livoli e le indagini sull'omicidio della 19enne trovata morta in un cortile - L'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la diciannovenne della provincia di Latina trovata morta in un cortile a Milano è iniziata nella mattinata di venerdì 2 gennaio.

Ragazza morta a Milano, autopsia sul corpo di Aurora Livoli. Indagato un uomo di 56 anni

Aurora Livoli cammina sul marciapiede. Dietro di lei, un uomo che sembra seguirla. E' un cittadino peruviano di 56 anni, irregolare e con precedenti per violenza sessuale. Poco prima, l'uomo, ha tentato di aggredire una donna in metropolitana per toglierle la

Milano, c'è un indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli: è un uomo di 56 anni

