Aurora Livoli il killer non doveva essere in Italia

Aurora Livoli, il sospetto coinvolto nel caso di omicidio, non avrebbe dovuto trovarsi in Italia. Con precedenti per violenza sessuale e senza documenti validi, viveva nel paese da oltre dieci anni, nonostante un ordine di espulsione emesso nel 2024. La sua presenza nel territorio italiano solleva interrogativi sulle procedure di controllo e sulla gestione di soggetti con precedenti penali e provvedimenti di espulsione ancora attivi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.