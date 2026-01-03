Aurora Livoli il fermato confessa tentata rapina | ‘Quello delle immagini sono io ero drogato’

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha confessato di essere l’uomo ripreso nelle immagini mentre tentava una rapina alla stazione Cimiano di Milano, poco prima della morte di Aurora Livoli, 19 anni. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha ammesso di essere sotto l’effetto di droghe al momento dei fatti. La sua confessione arriva nel contesto delle indagini sulla tragica vicenda che ha coinvolto la giovane ragazza.

Le dichiarazioni di Emilio Gabriel Valdez Velazco. Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, fermato per la morte di Aurora Livoli, 19enne trovata senza vita a Milano, ha ammesso durante l'interrogatorio davanti al gip Nora Lisa Passoni di essere l'uomo ripreso mentre tentava di rapinare una giovane connazionale alla stazione Cimiano, poco prima della morte della ragazza. Ha dichiarato di essere stato "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti". Collegamento tra rapina e omicidio. I carabinieri del tenente colonnello Antonio Coppola hanno confrontato le immagini delle telecamere della metropolitana con quelle di via Paruta, dove Aurora è stata vista entrare in un cortile con l'uomo e poi uscire da sola.

