Aurora è stata strangolata | l’uomo accusato dell’omicidio della 19enne è un rapinatore con precedenti per stupro

Un tragico episodio si è verificato a Milano, dove Aurora Livoli, 19enne, è stata vittima di un omicidio. L’uomo sospettato, noto per precedenti penali, è accusato di aver strangolato la giovane. L’incidente si è verificato in un breve lasso di tempo, tra un tentativo di rapina in metropolitana e l’ingresso nel condominio di via Paruta. Un fatto che ha scosso la comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione della criminalità.

Milano – Tutto in 45 minuti. Dal raid in metrò per derubare una donna all'ingresso nel super condominio di via Paruta insieme ad Aurora Livoli. Emilio Gabriel Valdez Velazco, peruviano di 57 anni irregolare e con un precedente penale per violenza sessuale datato 4 agosto 2019, è stato fermato dai carabinieri per la tentata rapina in metropolitana e indagato per omicidio nell'inchiesta aperta dal pm Antonio Pansa sulla morte della diciannovenne sparita dalla provincia di Latina lo scorso 4 novembre e ritrovata senza vita cinque giorni fa. I primi esiti dell'autopsia, eseguita ieri dopo il riconoscimento da parte dei genitori adottivi, dicono che la ragazza sarebbe stata strangolata; bisognerà invece attendere i risultati dei test istologici per capire se sia stata anche violentata. Era scomparsa un mese fa dalla provincia di Latina ed è stata trovata senza vita nei giorni scorsi a Milano. Monte San Biagio, il comune dove viveva Aurora Livoli, ha proclamato lutto cittadino.

