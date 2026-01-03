Aumenti 2026 l’allarme di Confesercenti Campania | Fino a 500 euro l’anno pro capite così si frena l’economia

Confesercenti Campania segnala che gli aumenti previsti nel 2026 potrebbero arrivare fino a 500 euro all’anno pro capite, rappresentando un ostacolo alla ripresa economica. Le famiglie e le imprese si trovano a dover affrontare un incremento dei costi che potrebbe rallentare la crescita e ridurre i consumi. È importante monitorare gli sviluppi e adottare strategie per contenere l’impatto di questi rincari sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 2026 si apre all'insegna dei rincari e delle preoccupazioni per famiglie e imprese. Dal primo gennaio sono infatti scattati aumenti diffusi che interessano settori strategici come carburanti, assicurazioni auto, pedaggi autostradali e tabacchi. Una dinamica che, secondo Confesercenti Campania, rischia di produrre un pesante effetto a catena sull'economia regionale. A lanciare l'allarme è il presidente Vincenzo Schiavo, che parla senza mezzi termini di un inizio d'anno "peggio di così non si poteva". «Abbiamo ricevuto proprio un bel regalo da questo avvio del 2026 – afferma – perché questi aumenti produrranno una contrazione dei consumi e della spesa.

