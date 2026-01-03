Attacco Usa in Venezuela Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura | Forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale governeremo fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno 

Da xml2.corriere.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attacco statunitense in Venezuela ha portato alla cattura di Maduro e sua moglie, secondo fonti ufficiali. Donald Trump ha condiviso sui social una foto del leader venezuelano, affermando che l’operazione, denominata

«Operazione Martello di mezzanotte», Maduro catturato con la moglie in camera da letto. Trump: «Operazione con 150 aerei.?Le compagnie petrolifere americane si insedieranno in Venezuela». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

attacco usa in venezuela trump posta la foto di maduro dopo la cattura forza mai vista dalla seconda guerra mondiale governeremo fino alla transizione machado non ha il sostegno160

© Xml2.corriere.it - Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno» 

Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà» 

Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «L'ora della libertà» 

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie».

attacco usa venezuela trumpAttacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” - Il presidente USA annuncia l'intervento delle compagnie petrolifere americane dopo la cattura di Maduro nell'Operazione di Mezzanotte ... ilfattoquotidiano.it

attacco usa venezuela trumpTrump: pronti a secondo attacco in Venezuela se necessario - "Siamo pronti a sferrare un secondo attacco molto più massiccio, se necessario. libero.it

attacco usa venezuela trumpVenezuela sotto attacco, parla un’italiana a Caracas mentre Trump mostra Maduro ammanettato: “La casa tremava” - Testimonianza da Caracas: una cittadina italiana racconta le esplosioni, la paura e una città paralizzata dopo il blitz Usa e la cattura di Maduro. urbanpost.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.