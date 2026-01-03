Attacco Usa in Venezuela Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura | Forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale governeremo fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno
L’attacco statunitense in Venezuela ha portato alla cattura di Maduro e sua moglie, secondo fonti ufficiali. Donald Trump ha condiviso sui social una foto del leader venezuelano, affermando che l’operazione, denominata
«Operazione Martello di mezzanotte», Maduro catturato con la moglie in camera da letto. Trump: «Operazione con 150 aerei.?Le compagnie petrolifere americane si insedieranno in Venezuela». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «L'ora della libertà»
Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie».
Attacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” - Il presidente USA annuncia l'intervento delle compagnie petrolifere americane dopo la cattura di Maduro nell'Operazione di Mezzanotte ... ilfattoquotidiano.it
Trump: pronti a secondo attacco in Venezuela se necessario - "Siamo pronti a sferrare un secondo attacco molto più massiccio, se necessario. libero.it
Venezuela sotto attacco, parla un’italiana a Caracas mentre Trump mostra Maduro ammanettato: “La casa tremava” - Testimonianza da Caracas: una cittadina italiana racconta le esplosioni, la paura e una città paralizzata dopo il blitz Usa e la cattura di Maduro. urbanpost.it
Conferenza stampa di Donald Trump dopo l'attacco al Venezuela in diretta: ______ Live Donald Trump's press conference after the attack on Venezuela: - facebook.com facebook
Trump attacca Venezuela e cattura Maduro, i Paesi che condannano l'operazione Usa x.com
