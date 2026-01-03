Attacco Usa in Venezuela arrestato Maduro Trump | Portato fuori dal Paese Il ristoratore genovese | Siamo chiusi in casa ore di attesa | Video

L’attacco statunitense in Venezuela ha portato all’arresto di Maduro, con Trump che afferma di averlo portato fuori dal Paese. La notizia ha creato preoccupazione tra gli italiani residenti o detenuti nel paese, come il cooperante Alberto Trentini, e tra i cittadini italiani in generale. Mentre si attendono sviluppi, molte persone vivono ore di incertezza e attesa, condividendo il timore di ripercussioni sulla loro sicurezza e quotidianità.

Ore di angoscia per gli italini residenti nel Paese o detenuti, come il cooperante veneziano Alberto Trentini. Il ristoratore genovese Alessandro Parodi: “Non possiamo tornare in Italia perché i voli sono bloccati”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Venezuela, Nicolas Maduro «pronto a parlare con gli Usa di lotta alla droga e petrolio»; Concluso l'incontro Trump-Netanyahu in Florida, decisivo per la tregua a Gaza: Molto produttivo - Trump attacca ancora capo della FED Powell: è un pazzo; Il Venezuela bombardato, Trump: “Maduro e la moglie catturati”. Morti e feriti, la condanna di Mosca: “Sovranità violata, inaccettabile”.

