Attacco Usa in Venezuela arrestato Maduro Trump | Portato fuori dal Paese Il ristoratore genovese | Siamo chiusi in casa ore di attesa | Video

L’attacco statunitense in Venezuela ha portato all’arresto di Maduro, con Trump che afferma di averlo portato fuori dal Paese. La notizia ha creato preoccupazione tra gli italiani residenti o detenuti nel paese, come il cooperante Alberto Trentini, e tra i cittadini italiani in generale. Mentre si attendono sviluppi, molte persone vivono ore di incertezza e attesa, condividendo il timore di ripercussioni sulla loro sicurezza e quotidianità.
Ore di angoscia per gli italini residenti nel Paese o detenuti, come il cooperante veneziano Alberto Trentini. Il ristoratore genovese Alessandro Parodi: “Non possiamo tornare in Italia perché i voli sono bloccati”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani, ma a Caracas l’ambasciata è operativa” - Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas. ilsecoloxix.it
Crisi in Venezuela: l’attacco di Donald Trump e le reazioni di Meloni, Schlein e Conte - Crisi in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti con Donald Trump: l’Italia con Giorgia Meloni monitora la situazione tra diplomazia, sicurezza dei cittadini e preoccupazioni internazionali. notizie.it
L'attacco USA. Catturati Maduro e la moglie, portati fuori dal Venezuela e incriminati a NY - Starmer (Gb): "Voglio parlare con Trump per accertare i fatti" "Il Regno Unito non è stato in alcun modo coinvolto in questa operazione". msn.com
Trump annuncia la cattura di Maduro e della moglie In un messaggio pubblicato su Truth Social, Donald Trump ha dichiarato che il presidente venezuelano Nicolás Maduro sarebbe stato arrestato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese. Secondo il presi - facebook.com facebook
Il Venezuela liberato da #Maduro, arrestato e portato in manette in America, gli iraniani in procinto di liberarsi: questo 2026 parte con le migliori premesse. Nel silenzio, in casa nostra, dei paladini dei regimi islamici e dittatoriali che infatti hanno perso improvvi x.com
