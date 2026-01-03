Attacco Usa in Venezuela arrestato Maduro Trump | Portato fuori dal Paese Il ristoratore genovese Parodi | Siamo chiusi in casa ore di attesa | Video

Le notizie riguardanti l’attacco statunitense in Venezuela e l’arresto di Maduro sono al centro dell’attenzione internazionale. Tra aggiornamenti ufficiali e testimonianze locali, si delineano le conseguenze di questo episodio sulla stabilità politica del paese. Nel contesto, anche la situazione di cittadini italiani in Venezuela, come il cooperante Alberto Trentini e il ristoratore genovese Parodi, risulta di grande interesse. Qui trovate un quadro chiaro e aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas. Il presidente Nicolas Maduro sarebbe stato arrestato. A riferirlo è stato il senatore repubblicano Mike Lee. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Il ristoratore genovese Parodi: “Siamo chiusi in casa, ore di attesa” | Video Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela. Maduro catturato e portato fuori dal Paese Leggi anche: Venezuela, Trump: “Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese dalle forze Usa” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Venezuela, Nicolas Maduro «pronto a parlare con gli Usa di lotta alla droga e petrolio»; Trump bombarda il Venezuela: “Maduro e la moglie catturati”. L’ipotesi di un’uscita di scena negoziata. Mosca contro gli Usa; Concluso l'incontro Trump-Netanyahu in Florida, decisivo per la tregua a Gaza: Molto produttivo - Trump attacca ancora capo della FED Powell: è un pazzo. Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani, ma a Caracas l’ambasciata è operativa” - Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas. ilsecoloxix.it

Blitz Usa in Venezuela, Trump: 'Catturato Maduro e portato fuori dal Paese'. Il Nyt: 'Morti e feriti' - Palazzo Chigi: 'Meloni segue situazione in Venezuela, in contatto con Ta ... ansa.it

Crisi in Venezuela: l’attacco di Donald Trump e le reazioni di Meloni, Schlein e Conte - Crisi in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti con Donald Trump: l’Italia con Giorgia Meloni monitora la situazione tra diplomazia, sicurezza dei cittadini e preoccupazioni internazionali. notizie.it

Trump annuncia la cattura di Maduro e della moglie In un messaggio pubblicato su Truth Social, Donald Trump ha dichiarato che il presidente venezuelano Nicolás Maduro sarebbe stato arrestato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese. Secondo il presi - facebook.com facebook

Il Venezuela liberato da #Maduro, arrestato e portato in manette in America, gli iraniani in procinto di liberarsi: questo 2026 parte con le migliori premesse. Nel silenzio, in casa nostra, dei paladini dei regimi islamici e dittatoriali che infatti hanno perso improvvi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.