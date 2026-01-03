Attacco Usa in Venezuela arrestato Maduro Trump | Portato fuori dal Paese Il ristoratore genovese Parodi a Caracas | Siamo chiusi in casa ore di attesa | Video

Nelle ultime ore, l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela ha portato all’arresto di Maduro, con Trump che ha dichiarato di averlo portato fuori dal Paese. La situazione ha generato preoccupazione tra gli italiani presenti a Caracas, tra cui il ristoratore Parodi e il cooperante Trentini, che si trovano chiusi in casa o in attesa di sviluppi. La crisi politica e diplomatica si intensifica, coinvolgendo direttamente cittadini italiani nel contesto venezuelano.

Crisi in Venezuela: l’attacco di Donald Trump e le reazioni di Meloni, Schlein e Conte - Crisi in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti con Donald Trump: l’Italia con Giorgia Meloni monitora la situazione tra diplomazia, sicurezza dei cittadini e preoccupazioni internazionali. notizie.it

Blitz Usa in Venezuela, Trump: 'Catturato Maduro e portato fuori dal Paese'. Il Nyt: 'Morti e feriti' - Palazzo Chigi: 'Meloni segue situazione in Venezuela, in contatto con Ta ... ansa.it

Trump annuncia la cattura di Maduro e della moglie In un messaggio pubblicato su Truth Social, Donald Trump ha dichiarato che il presidente venezuelano Nicolás Maduro sarebbe stato arrestato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese. Secondo il presi - facebook.com facebook

Il Venezuela liberato da #Maduro, arrestato e portato in manette in America, gli iraniani in procinto di liberarsi: questo 2026 parte con le migliori premesse. Nel silenzio, in casa nostra, dei paladini dei regimi islamici e dittatoriali che infatti hanno perso improvvi x.com

