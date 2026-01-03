Attacco Usa al Venezuela raid aereo su Caracas provoca vittime Maduro e la moglie catturati | sono stati incriminati a New York
Nella notte, gli Stati Uniti hanno effettuato un raid aereo su Caracas, provocando vittime tra civili e militari. In seguito, il governo venezuelano ha annunciato l'arresto di Maduro e della moglie, che sono stati ufficialmente incriminati a New York. La situazione rappresenta un importante sviluppo nelle relazioni tra i due paesi e potrebbe influenzare la stabilità regionale.
Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte il Venezuela con un raid areo sulla capitale Caracas che ha provocato vittime, civili e militari. Il leader del Paese, Nicolas Maduro è stato catturato con la moglie e i due "sono stati portati fuori dal Paese ". E' stato il presidente americano Donald Trump a confermarlo, parlando di "una buona pianificazione e truppe eccellenti. E' stata un'operazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Venezuela, attacco USA a Caracas, Pam Bondi: “Maduro e sua moglie saranno incriminati a New York”, news in diretta
Leggi anche: Venezuela, esplosioni nella notte a Caracas, buio, colonne di fumo e caos. Trump rivendica l’attacco: Maduro e la moglie sono stati catturati (video)
Trump, raid Usa contro «imbarcazione narcos» nel Pacifico: 2 morti; CNN: la CIA ha colpito un porto in Venezuela; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Venezuela, l’attacco al porto opera dei droni Usa.
Venezuela, attacco Usa a Caracas. Trump: "Maduro e la moglie sono stati catturati" - Cbs: 'Trump ha ordinato attacchi da giorni, forze speciali Usa nel Paese'. adnkronos.com
Iran e Venezuela, la strategia di Trump e l'attacco Usa nell'anniversario che uccise Soleimani - I due paesi spina nel fianco dell'attuale amministrazione Usa sono tra i maggiori detentori di greggio al mondo. msn.com
Mosca condanna i raid Usa in Venezuela - La Russia ha condannato l'azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, affermando che non esisteva alcuna giustificazione sostenibile per l'attacco e che "l'ostilità ideologica" ha prevalso sulla d ... rainews.it
Venezuela, la Colombia schiera le truppe al confine dopo i raid Usa - facebook.com facebook
Venezuela, notte di fuoco a Caracas: Trump cattura il presidente Maduro dopo il raid aereo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.