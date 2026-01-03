Attacco Usa al Venezuela la vicepresidente smentisce Trump | Non saremo colonia di nessuno Maduro e moglie prigionieri a NY – La diretta

Nella notte, Caracas e altre città venezuelane sono state colpite da esplosioni e rumori di aerei, generando preoccupazione tra i cittadini. Nel contesto internazionale, la vicepresidente venezuelana ha respinto le recenti dichiarazioni di Trump, affermando che il Venezuela non sarà mai una colonia. Nel frattempo, Maduro e sua moglie sono stati arrestati a New York, segnando un episodio significativo nelle tensioni diplomatiche in corso.

Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un attacco militare da parte degli Stati Uniti, proclamando lo stato di emergenza nazionale e invitando i cittadini alla mobilitazione. Trump ha annunciato che Maduro è stato catturato. Le autorità venezuelane segnalano danni a infrastrutture e basi militari. La situazione è in rapido sviluppo e alimenta le tensioni tra i due Paesi. L'articolo Attacco Usa al Venezuela, la vicepresidente smentisce Trump: «Non saremo colonia di nessuno». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, esulta la Nobel Machado: «Siamo pronti». Maduro e la moglie catturati: verso il processo a NY anche per il figlio – La diretta Leggi anche: Venezuela, attacco USA a Caracas, Pam Bondi: “Maduro e sua moglie saranno incriminati a New York”, news in diretta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo. L'attacco in Venezuela spiegato da Trump: «Gestiremo noi il Paese» - In una conferenza stampa fiume il presidente Usa rivendica apertamente l’intervento a Caracas come applicazione dell’“America First”, dichiarando che ... avvenire.it

Blitz Usa contro il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati. Trump: 'Atterreranno a New York' - Il presidente Usa ha seguito l'operazione in tempo reale: 'Nessuna vittima statunitense'. ansa.it

Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it

Tutto chiaro: la vicepresidente del #Venezuela, Delcy Rodríguez, figlia di un sindacalista ucciso sotto tortura, è disponibile a Trump (e ha tradito sia Maduro che Machado). In cambio le compagnie petrolifere statunitensi avranno il totale controllo dell'industria x.com

La cattura del presidente del Venezuela, Medvedev al vetriolo: “Per Trump altro passo verso il Nobel” Le dichiarazioni del vicepresidente del consiglio di sicurezza russo https://qds.it/cattura-presidente-venezuela-medvedev-trump-nobel/ - facebook.com facebook

