Attacco Usa al Venezuela la vicepresidente smentisce Trump | Nessuna trattativa in corso la storia vi giudicherà Maduro e moglie prigionieri a NY – La diretta

Nelle ultime ore, si sono registrati attentati e tense tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, con la vice presidente statunitense che ha negato qualsiasi trattativa in corso. Nel frattempo, Caracas e altre città hanno vissuto notti di scosse, esplosioni e blackout, mentre il presidente Maduro e sua moglie sono stati temporaneamente arrestati a New York. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità regionale.

Usa-Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale». Ue: «Sosteniamo transizione pacifica e democratica» - Dalla Russia all’Iran, da Cuba alla Colombia fino all’Italia, l’attacco statunitense contro il Venezuela scatena una raffica di condanne e appelli alla comunità internazionale ... ilsole24ore.com

Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it

#Venezuela – La Vicepresidente Delcy #Rodriguez chiede in un messaggio TV il rilascio immediato di #Maduro e afferma che il Paese "non sarà mai una colonia di nessuna nazione". @ultimora_pol x.com

La cattura del presidente del Venezuela, Medvedev al vetriolo: “Per Trump altro passo verso il Nobel” Le dichiarazioni del vicepresidente del consiglio di sicurezza russo https://qds.it/cattura-presidente-venezuela-medvedev-trump-nobel/ - facebook.com facebook

