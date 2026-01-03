Attacco Usa al Venezuela la vicepresidente smentisce Trump | Nessuna trattativa in corso la storia vi giudicherà Maduro e moglie prigionieri a NY – La diretta
Nelle ultime ore, si sono registrati attentati e tense tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, con la vice presidente statunitense che ha negato qualsiasi trattativa in corso. Nel frattempo, Caracas e altre città hanno vissuto notti di scosse, esplosioni e blackout, mentre il presidente Maduro e sua moglie sono stati temporaneamente arrestati a New York. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità regionale.
Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un attacco militare da parte degli Stati Uniti, proclamando lo stato di emergenza nazionale e invitando i cittadini alla mobilitazione. Trump ha annunciato che Maduro è stato catturato. Le autorità venezuelane segnalano danni a infrastrutture e basi militari. La situazione è in rapido sviluppo e alimenta le tensioni tra i due Paesi. L'articolo Attacco Usa al Venezuela, la vicepresidente smentisce Trump: «Nessuna trattativa in corso, la storia vi giudicherà». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, la vicepresidente smentisce Trump: «Non saremo colonia di nessuno». Maduro e moglie prigionieri a NY – La diretta
Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, esulta la Nobel Machado: «Siamo pronti». Maduro e la moglie catturati: verso il processo a NY anche per il figlio – La diretta
Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo.
L'attacco in Venezuela spiegato da Trump: «Gestiremo noi il Paese» - In una conferenza stampa fiume il presidente Usa rivendica apertamente l’intervento a Caracas come applicazione dell’“America First”, dichiarando che ... avvenire.it
Usa-Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale». Ue: «Sosteniamo transizione pacifica e democratica» - Dalla Russia all’Iran, da Cuba alla Colombia fino all’Italia, l’attacco statunitense contro il Venezuela scatena una raffica di condanne e appelli alla comunità internazionale ... ilsole24ore.com
Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it
#Venezuela – La Vicepresidente Delcy #Rodriguez chiede in un messaggio TV il rilascio immediato di #Maduro e afferma che il Paese "non sarà mai una colonia di nessuna nazione". @ultimora_pol x.com
La cattura del presidente del Venezuela, Medvedev al vetriolo: “Per Trump altro passo verso il Nobel” Le dichiarazioni del vicepresidente del consiglio di sicurezza russo https://qds.it/cattura-presidente-venezuela-medvedev-trump-nobel/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.