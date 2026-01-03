Attacco Usa al Venezuela il video di Travaglio che oggi torna virale

L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela ha riacceso il dibattito internazionale, attirando l’attenzione sul ruolo degli interventi esterni. In questo contesto, il video di Travaglio, tornato virale, invita a riflettere sull’importanza delle parole e sulla loro capacità di rivelare le realtà nascoste dietro le tensioni geopolitiche. Un’occasione per analizzare con calma e chiarezza un episodio che attraversa momenti di cambiamento e di continuità.

Le parole restano. Anche quando il tempo passa, anche quando il contesto cambia. E a volte tornano indietro come un boomerang, proprio nel momento peggiore. In queste ore, mentre il mondo osserva l’ attacco degli Stati Uniti al Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro annunciata da Donald Trump, sui social sta tornando virale un vecchio video di Marco Travaglio, intervistato mesi fa da Breaking Italy. Un video che oggi suona come una profezia rovesciata. Leggi anche: Perché Trump ha attaccato il Venezuela: la cattura di Maduro cambia tutto, le vere cause Le parole di Travaglio: “Con Trump meno guerre”. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Attacco Usa al Venezuela, il video di Travaglio che oggi torna virale Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, elicotteri e aerei Usa volano a bassa quota su Caracas: il video Leggi anche: Venezuela, Trump ordina l’attacco: forti esplosioni a Caracas. Maduro dichiara lo stato di emergenza: «Gravissima aggressione degli Usa» – Il video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Attacco Usa in Venezuela, esplosioni a Caracas: cosa sappiamo; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Venezuela, nuovo attacco Usa a un nave nell'Oceano Pacifico: due morti | Il video; Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo. Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani, ma a Caracas l’ambasciata è operativa” - Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas. ilsecoloxix.it

