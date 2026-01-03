Attacco Usa al Venezuela i racconti da Caracas | Tremavano le finestre adesso temiamo rappresaglie

Gli ultimi eventi a Caracas, segnati da esplosioni ripetute e sorvoli di velivoli militari, hanno suscitato preoccupazione tra la popolazione. Le testimonianze parlano di finestre che tremano e di timori di rappresaglie. La risposta del sistema antiaereo e delle sirene si è fatta attendere, aumentando l’incertezza in una situazione già complessa. Questi sviluppi evidenziano le tensioni crescenti tra Venezuela e Stati Uniti e le ripercussioni sulla stabilità locale.

Le esplosioni a più riprese. Il sorvolo dei velivoli militari su Caracas. La risposta tardiva del sistema antiaereo e delle sirene. E infine la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro e della moglie, Cilia Flores, in seguito rivendicata dallo stesso Donald Trump. L'alba del 3 gennaio verrà ricordata per il primo vero attacco Usa sul suolo venezuelano che nel giro di quattro ore ha posto fine a dodici anni di governo Maduro, con l'intero Paese in preda al caos e la popolazione civile che teme rappresaglie last minute di militari e gruppi civili armati. "È stata un'operazione brillante", ha commentato Trump su Truth.

Venezuela, Caracas sotto attacco Usa: catturato Maduro e portato fuori dal Paese - Forti esplosioni nella notte a Caracas, con blackout e colonne di fumo vicino a basi militari. firstonline.info

Iran e Venezuela, la strategia di Trump e l'attacco Usa nell'anniversario che uccise Soleimani - I due paesi spina nel fianco dell'attuale amministrazione Usa sono tra i maggiori detentori di greggio al mondo. msn.com

C’erano una volta degli italiani, sbarcati in Venezuela in cerca di lavoro e futuro, che invece di dimenticare il passato decisero di portarselo dietro, cucito addosso come una maglia azzurra. Non è una favola, ma la storia del Deportivo Italia, la squadra che per - facebook.com facebook

L'esperto, professore di Storia e politica delle Americhe, alla Dire parla dell'operazione ordinata da Trump e riflette: "In Venezuela un'opposizione più strutturata". x.com

