Attacco Usa al Venezuela esulta la Nobel Machado | Siamo pronti Maduro e la moglie catturati | verso il processo a NY anche per il figlio – La diretta

Da open.online 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, Caracas e altre città venezuelane sono state colpite da esplosioni e rumori di aerei, generando timori tra i cittadini e blackout temporanei. Nel frattempo, l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela ha portato all’arresto di Maduro e della sua famiglia. La situazione si sta evolvendo verso un possibile processo a New York, mentre le conseguenze di questo evento si stanno delineando a livello internazionale.

Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un attacco militare da parte degli Stati Uniti, proclamando lo stato di emergenza nazionale e invitando i cittadini alla mobilitazione. Trump ha annunciato che Maduro è stato catturato. Le autorità venezuelane segnalano danni a infrastrutture e basi militari. La situazione è in rapido sviluppo e alimenta le tensioni tra i due Paesi. L'articolo Attacco Usa al Venezuela, esulta la Nobel Machado: «Siamo pronti». 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

