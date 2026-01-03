Attacco Usa a Caracas Trump | Maduro e la moglie portati fuori dal Venezuela nel blitz nessun americano è stato ucciso | Cnn | In corso preparativi per portarlo a New York dove verrà incriminato
Nella notte, gli Stati Uniti hanno effettuato un'operazione a Caracas, con l'obiettivo di catturare Maduro e la moglie. Trump ha confermato che nessun americano è rimasto ucciso, mentre fonti indicano preparativi per portare Maduro a New York. Il governo venezuelano denuncia un'aggressione grave e promette di difendersi. La vicenda ha suscitato reazioni internazionali, tra cui quella del presidente colombiano Petro, che segnala un attacco al Parlamento.
