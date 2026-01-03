Attacco sul Venezuela le esplosioni riprese dai cittadini di Caracas

Recenti esplosioni a Caracas sono state documentate dai cittadini, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza nazionale del Venezuela. Il governo venezuelano ha attribuito gli incidenti a un attacco da parte degli Stati Uniti, che avrebbe preso di mira infrastrutture civili e militari in diverse zone del Paese. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle cause e le conseguenze di questi eventi.

Il governo del Venezuela accusa gli Stati Uniti di aver attaccato infrastrutture civili e militari in diverse aree del Paese. Al momento nessuna dichiarazione dagli Usa. Le immagini delle esplosioni riprese da alcuni cittadini della capitale del Venezuela, Caracas. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco sul Venezuela, le esplosioni riprese dai cittadini di Caracas Leggi anche: Venezuela sotto attacco, udite esplosioni a Caracas: sono state colpite le basi militari Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas: “Gravissimo attacco degli Stati Uniti” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Esplosioni e colonne di fumo: «Bombardano Caracas»; Attacco al Venezuela: esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas. Maduro accusa Usa e Trump: aggressione gravissima; Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie. Attacco sul Venezuela, le esplosioni riprese dai cittadini di Caracas - Il governo venezuelano accusa gli Stati Uniti di aver attaccato infrastrutture civili e militari in diverse aree del Paese. stream24.ilsole24ore.com

Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie» - Trump conferma l'operazione su vasta scala: «Abbiamo portato il presidente fuori dal Paese». avvenire.it

Il video delle esplosioni nella città di Higuerote, in Venezuela: l'attacco ripreso da un appartamento - Il governo venezuelano accusa gli Stati Uniti di aver attaccato infrastrutture civili e militari in diverse aree del Paese. msn.com

Venezuela: bombe ed esplosioni nella notte - Cosa sta succedendo - facebook.com facebook

#Venezuela Fonti dell'amministrazione Trump confermano a FOX News che il presidente ha ordinato l'attacco. CBS parla di forze speciali USA nel Paese dopo le esplosioni. I media venezuelani: colpita anche la casa del ministro della Difesa López che risu x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.