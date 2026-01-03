Attacco militare a Caracas e cattura di Nicolás Maduro

Nella capitale venezuelana si sono verificati recenti incidenti, con esplosioni e un presunto attacco militare. Le notizie indicano la possibile cattura di Nicolás Maduro, sollevando numerosi interrogativi sulla situazione politica e sulla credibilità delle fonti coinvolte. In questa analisi, si riassumono i fatti noti, le fonti internazionali e gli aspetti ancora da verificare per comprendere meglio gli sviluppi in Venezuela.

Esplosioni a Caracas, attacco Usa e annuncio della cattura di Nicolás Maduro: ricostruzione dei fatti, fonti internazionali e punti da verificare. Caracas è stata scossa da forti esplosioni e attacchi militari nella notte del 3 gennaio, in un evento che rappresenta l'escalation più significativa di tensione tra Stati Uniti e Venezuela negli ultimi anni. La situazione è in rapido sviluppo e molte delle informazioni disponibili provengono da annunci politici e fonti di stampa in tempo reale. Alle prime ore del mattino, forti esplosioni ed elicotteri e aerei a bassa quota sono stati avvistati su Caracas e nelle zone circostanti, comprese alcune aree militari chiave.

