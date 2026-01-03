Attacco degli Stati Uniti in Venezuela | I pordenonesi all' estero stanno bene

Dopo l’attacco avvenuto tra il 2 e il 3 gennaio in Venezuela, il presidente di Efasce Pordenonesi nel Mondo, Angioletto Tubaro, ha contattato i cittadini pordenonesi presenti nel paese. La comunicazione ha confermato che tutti stanno bene e non sono stati segnalati problemi. Questa situazione sottolinea l'importanza di mantenere un rapporto diretto con la comunità italiana all’estero in momenti di crisi.

Il presidente di Efasce Pordenonesi nel Mondo Angioletto Tubaro si è messo in contatto con i corregionali che si trovano in Venezuela dopo l'attacco avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. I discendenti dell’emigrazione storica dal Friuli occidentale (risalente al periodo tra fine Ottocento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Attacco degli Stati Uniti in Venezuela: "I pordenonesi all'estero stanno bene" Leggi anche: Venezuela, attacco degli Stati Uniti su Caracas, Trump: “Maduro e la moglie sono stati catturati” Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas: “Gravissimo attacco degli Stati Uniti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo; Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie». Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

Attacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” - Il presidente USA annuncia l'intervento delle compagnie petrolifere americane dopo la cattura di Maduro nell'Operazione di Mezzanotte ... ilfattoquotidiano.it

Come siamo arrivati all’attacco in Venezuela - La campagna di pressione di Trump contro il regime di Maduro va avanti da mesi: capiamo cos'è successo finora, e perché ... ilpost.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione militare di questa notte sul Venezuela in una conferenza stampa da Mar-a-Lago - facebook.com facebook

Trump dice che gli Stati Uniti controlleranno il Venezuela: anche se non è chiaro come: in un messaggio confuso ha detto che dovrà esserci una «transizione» dopo l’attacco e la cattura di Maduro. Tutti gli aggiornamenti sul liveblog, man mano che arrivano: x.com

