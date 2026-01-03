Attacco Caracas in Venezuela | la Rai integra la normale programmazione con edizioni straordinarie TG Rainews e GrRai

La Rai ha inserito nel suo palinsesto edizioni straordinarie di Tg, Rainews e GrRai per seguire gli sviluppi della crisi a Caracas. Dopo il bombardamento americano e l’arresto di Maduro e di sua moglie, l’emittente offre aggiornamenti tempestivi, garantendo un’informazione accurata e puntuale sugli eventi in Venezuela.

Per seguire gli sviluppi della crisi a Caracas dopo il bombardamento americano e in seguito alla cattura di Maduro e di sua moglie, la Rai integra la normale programmazione con edizioni straordinarie Tg e speciali con ultimi aggiornamenti.

Trump: 'Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco su larga scala al Venezuela' - "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insi ... ansa.it

Attacco Usa al Venezuela, le immagini dei bombardamenti a Caracas: esplosioni e colonne di fumo - Le immagini delle esplosioni nella capitale venezuelana durante l'attacco americano. ilfattoquotidiano.it

Video mostrano esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela Venezuela, esplosioni a Caracas, la capitale, e nella città costiera di Higuerote: i video arrivano dalle prime ore di sabato. - facebook.com facebook

Il pacifismo di Trump (e dei suoi tirapiedi italiani). A passi svelti verso il Nobel. #Caracas #venezuela x.com

