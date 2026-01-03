Attacco americano in Venezuela agrigentini con il cuore in gola cercano di mettersi in contatto con parenti e amici
Da diverse ore, numerosi agrigentini tentano di contattare parenti e amici residenti a Caracas, Venezuela, in seguito all'attacco americano nella regione. La situazione ha generato apprensione e incertezza tra le comunità italiane presenti sul territorio, con molti che cercano di avere notizie di loro cari. La preoccupazione cresce mentre si cerca di comprendere l’entità dell’accaduto e di mantenere i contatti con le persone in Venezuela.
È un continuo. Da ore, praticamente durante tutta l'intera mattinata, centinaia e centinaia di agrigentini stanno cercando di mettersi in contatto con parenti, amici, conoscenti che vivono in Venezuela, a Caracas in particolar modo. A causa delle esplosioni, ma anche per ragioni di ordine. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Investita mentre attraversa la strada e lasciata a terra: "Invitiamo la signora a mettersi in contatto con noi"
Leggi anche: Venezuela, Meloni in costante contatto con Tajani. Il ministro: “Situazione molto tesa, ma per gli italiani sembra tranquilla”
Raid aerei su Caracas, Trump rivendica l'attacco: Catturato il presidente Maduro.
Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it
Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it
Venezuela: l'attacco militare di Trump rischia di destabilizzare l’intera America Latina - Il governo di Caracas ha accusato Washington di aver lanciato una serie coordinata di attacchi contro obiettivi civili e militari, parlando apertamente di un’aggressione armata su larga scala. globalist.it
Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera
Il Venezuela, gli USA e la cattura di Maduro: l'attacco americano e la caduta del regime in un Paese strategico per la politica internazionale x.com
È una "nuova alba" per il #Venezuela: "Il tiranno se n'è andato. Finalmente affronterà la giustizia per i suoi crimini". Lo ha detto il Vice Segretario di Stato americano Christopher Landau. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.