Attacco americano in Venezuela agrigentini con il cuore in gola cercano di mettersi in contatto con parenti e amici

Da diverse ore, numerosi agrigentini tentano di contattare parenti e amici residenti a Caracas, Venezuela, in seguito all'attacco americano nella regione. La situazione ha generato apprensione e incertezza tra le comunità italiane presenti sul territorio, con molti che cercano di avere notizie di loro cari. La preoccupazione cresce mentre si cerca di comprendere l’entità dell’accaduto e di mantenere i contatti con le persone in Venezuela.

Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it

Venezuela: l'attacco militare di Trump rischia di destabilizzare l’intera America Latina - Il governo di Caracas ha accusato Washington di aver lanciato una serie coordinata di attacchi contro obiettivi civili e militari, parlando apertamente di un’aggressione armata su larga scala. globalist.it

Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera

Il Venezuela, gli USA e la cattura di Maduro: l'attacco americano e la caduta del regime in un Paese strategico per la politica internazionale x.com

È una "nuova alba" per il #Venezuela: "Il tiranno se n'è andato. Finalmente affronterà la giustizia per i suoi crimini". Lo ha detto il Vice Segretario di Stato americano Christopher Landau. - facebook.com facebook

