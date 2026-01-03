Attacco americano a Caracas Trump | Maduro e la moglie portati fuori dal Venezuela Media | Cattura negoziata | Cnn | In corso i preparativi per portarlo a New York dove verrà incriminato

L’attacco americano a Caracas ha suscitato reazioni diverse, con fonti che indicano una possibile cattura negoziata di Maduro e della moglie, e preparativi per il loro trasferimento a New York. Il governo venezuelano denuncia una grave aggressione e promette di difendersi, mentre il presidente colombiano Petro segnala danni al Parlamento. La situazione rimane complessa, con implicazioni politiche e diplomatiche che richiedono attenzione e analisi approfondite.

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

Attacco americano a Caracas. Forti esplosioni ed aerei a bassa quota - "Catturati Maduro e la moglie e portati fuori dal Paese" Intervenute per l'operazione forze speciali. msn.com

Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono stati catturati e portati fuori dal Venezuela

L'attacco americano a Caracas rende più difficile la situazione del cooperante Alberto Trentini, detenuto nelle carceri venezuelane dal 15 novembre 2024 - facebook.com facebook

#NEWS - +++ #Attacco americano a #Caracas. Forti esplosioni, colpite basi militari. #Trump: «Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il #Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas #Maduro, che è stato catt x.com

