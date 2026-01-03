Attacco americano a Caracas Trump | Maduro e la moglie portati fuori dal Venezuela Media | Cattura negoziata | Cnn | In corso i preparativi per portarlo a New York dove verrà incriminato
L’attacco americano a Caracas ha suscitato reazioni diverse, con fonti che indicano una possibile cattura negoziata di Maduro e della moglie, e preparativi per il loro trasferimento a New York. Il governo venezuelano denuncia una grave aggressione e promette di difendersi, mentre il presidente colombiano Petro segnala danni al Parlamento. La situazione rimane complessa, con implicazioni politiche e diplomatiche che richiedono attenzione e analisi approfondite.
Il regime di Caracas: «Gravissima aggressione, ci difenderemo». Il colombiano Petro: «Colpito il Parlamento». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu
Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza all'Onu. «Morti e feriti tra civili e militari»
Attacco Usa in Venezuela, esplosioni a Caracas: cosa sappiamo; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico.
Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it
Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it
Attacco americano a Caracas. Forti esplosioni ed aerei a bassa quota - "Catturati Maduro e la moglie e portati fuori dal Paese" Intervenute per l'operazione forze speciali. msn.com
Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono stati catturati e portati fuori dal Venezuela
L'attacco americano a Caracas rende più difficile la situazione del cooperante Alberto Trentini, detenuto nelle carceri venezuelane dal 15 novembre 2024 - facebook.com facebook
#NEWS - +++ #Attacco americano a #Caracas. Forti esplosioni, colpite basi militari. #Trump: «Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il #Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas #Maduro, che è stato catt x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.