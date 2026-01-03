Attacco americano a Caracas Trump |  Maduro e la moglie portati fuori dal Venezuela Media | Cattura negoziata | Cnn | In corso i preparativi per portarlo a New York dove verrà incriminato

Da xml2.corriere.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attacco americano a Caracas ha suscitato reazioni diverse, con fonti che indicano una possibile cattura negoziata di Maduro e della moglie, e preparativi per il loro trasferimento a New York. Il governo venezuelano denuncia una grave aggressione e promette di difendersi, mentre il presidente colombiano Petro segnala danni al Parlamento. La situazione rimane complessa, con implicazioni politiche e diplomatiche che richiedono attenzione e analisi approfondite.

Il regime di Caracas: «Gravissima aggressione, ci difenderemo». Il colombiano Petro: «Colpito il Parlamento». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

attacco americano a caracas trump 160maduro e la moglie portati fuori dal venezuela media cattura negoziata 160cnn in corso i preparativi per portarlo a new york dove verr224 incriminato

© Xml2.corriere.it - Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Venezuela». Media: «Cattura negoziata» | Cnn: «In corso i preparativi per portarlo a New York, dove verrà incriminato»

Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu

Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza all'Onu. «Morti e feriti tra civili e militari»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Attacco Usa in Venezuela, esplosioni a Caracas: cosa sappiamo; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico.

attacco americano caracas trumpVenezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

attacco americano caracas trumpTrump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

attacco americano caracas trumpAttacco americano a Caracas. Forti esplosioni ed aerei a bassa quota - "Catturati Maduro e la moglie e portati fuori dal Paese" Intervenute per l'operazione forze speciali. msn.com

Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono stati catturati e portati fuori dal Venezuela

Video Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono stati catturati e portati fuori dal Venezuela

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.