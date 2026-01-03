Attacco americano a Caracas Trump | Maduro e la moglie portati fuori dal Paese Media | Cattura negoziata | Il Venezuela chiede una riunione d' urgenza all' Onu Morti e feriti tra civili e militari

Nella capitale venezuelana si sono verificati scontri tra forze statunitensi e il governo di Caracas, con notizie di morti e feriti tra civili e militari. Trump ha richiesto l'evacuazione di Maduro e della sua consorte, mentre il Venezuela denuncia un'aggressione grave e chiede un'assemblea urgente dell'ONU. La situazione rimane tesa, con reazioni contrastanti da parte dei leader regionali e internazionali.

Attacco americano a Caracas. Forti esplosioni ed aerei a bassa quota - "Catturati Maduro e la moglie e portati fuori dal Paese" Intervenute per l'operazione forze speciali. msn.com

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono stati catturati e portati fuori dal Venezuela

NESSUNA PACE PER CHI AMA LA GUERRA Questa notte gli usa hanno attaccato il Venezuela. Decine di elicotteri Chinook dell'esercito americano sono stati avvistati anche sulla capitale Caracas. Benjamin Netanyahu Nobel per il genocidio. Donald Trump x.com

Venezuela. I video degli attacchi nella notte. Colpite la capitale Caracas e basi militari in diverse località. L’ordine dell’attacco sarebbe stato firmato giorni fa dal Presidente Trump. L’esercito americano ha aspettato condizioni metereologiche favorevoli per col - facebook.com facebook

