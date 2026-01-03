Attacco al Venezuela presidio in piazza del Nettuno | Stop all' imperialismo americano | VIDEO

Un presidio si è svolto in Piazza del Nettuno, con un messaggio chiaro contro l’intervento esterno in Venezuela. I partecipanti hanno espresso preoccupazione per le influenze esterne e hanno chiesto di rispettare la sovranità del paese. L’evento si inserisce in un contesto di tensione internazionale, sottolineando l’importanza di un dialogo pacifico e rispettoso delle autonomie nazionali.

“Giù le mani dal Venezuela”. Dalla nebbia della serata in Piazza del Nettuno si leva il grido del preisidio a favore del Paese bombardato dagli Stati Uniti. E mentre il presidente della Repubblica Bolivariana Nicolàs Maduro è stato “catturato” e portato nello Stato di New York, nel centro di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Attacco al Venezuela, presidio in piazza del Nettuno: "Stop all'imperialismo americano" | VIDEO Leggi anche: Bologna, presidio in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela Leggi anche: Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Presidio di solidarietà a Bellinzona contro l’attacco al Venezuela; Iran: Sensi, ‘domani presidio a Roma, a fianco studenti che lottano’; Napoli, piazza Porta Nolana: sorpreso con la droga e arrestato. Attacco al Venezuela, presidio in piazza del Nettuno: "Stop all'imperialismo americano" | VIDEO - La mobilitazione dopo l'attacco degli Stati Uniti a Caracas e la cattura del presidente Nicolàs Maduro. bolognatoday.it

Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal - in per chiedere la liberazione di Mohammad Hannoun, poi il trasferimento in largo Dongani dove è presente anche una delegazione del Movimento 5 Stelle ... msn.com

M5S in piazza a Milano contro l’attacco in Venezuela: “Difendiamo il diritto internazionale, l’Europa non sia un Far West” - Il Movimento 5 Stelle ribadisce la sua ferma opposizione all’uso della forza e scende in piazza questo pomeriggio a Milano per un presidio contro quella che definisce "l'aggress ... varese7press.it

Dopo le proteste per Gaza è stato organizzato un presidio per il Venezuela - facebook.com facebook

Milano, presidio davanti all’ambasciata Usa contro l’attacco al Venezuela: “Basta guerre” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.