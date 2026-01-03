Attacco al Venezuela le news in diretta oggi
Le notizie di oggi segnalano un attacco contro il Venezuela, con raid notturni che hanno colpito la capitale Caracas e alcune strutture militari. L’evento rappresenta una destabilizzazione significativa per il paese, ancora alle prese con diverse sfide interne e regionali. In questa pagina sono riportate le ultime informazioni e aggiornamenti sulla situazione, per offrire una panoramica chiara e obiettiva di quanto accaduto.
(Adnkronos) – Attacco al Venezuela. La capitale Caracas e strutture militari nel paese colpite da raid compiuti nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. Il presidente Nicolas Maduro denuncia l'aggressione degli Stati Uniti e esorta la popolazione a respingere l'attacco. Online, video documentano esplosioni che illuminano la notte. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il presidente del Venezuela ha dichiarato che Caracas è pronta ad avviare un dialogo costruttivo con Washington per combattere il traffico di droga, nonostante le continue pressioni e gli attacchi militari dell'amministrazione Trump https://l.euronews.com/Vt - facebook.com facebook
#NEWS - #Mattarella ha telefonato alla madre di #AlbertoTrentini. Il presidente ha manifestato solidarietà e sostegno Armanda Colusso Trentini, la madre del cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni in #Venezuela. Nel corso del colloquio il capo dello x.com
