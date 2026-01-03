Attacchi militari in Venezuela Caracas accusa gli Usa

Nella prima mattinata di sabato, Caracas ha registrato una serie di esplosioni e il passaggio di aerei ed elicotteri a bassa quota. La capitale venezuelana ha riferito di attacchi militari, mentre il governo locale ha accusato gli Stati Uniti di essere coinvolti. La situazione si sta sviluppando in un contesto di tensioni crescenti tra Venezuela e potenze esterne.

Una serie di esplosioni e il rumore di aerei ed elicotteri a bassa quota sono stati avvertiti intorno alle 2 del mattino di sabato a Caracas. Il governo venezuelano ha accusato gli Stati Uniti di aver condotto attacchi contro installazioni civili e militari in più Stati del Paese, parlando apertamente di un’operazione armata americana sul territorio nazionale. Da Washington, nessuna conferma ufficiale per ora. Il Pentagono ha rinviato le richieste di commento alla Casa Bianca, che al momento non sta rispondendo alle richieste dei giornalisti. Ma poche ore prima delle esplosioni, la Federal Aviation Administration (Faa) aveva vietato tutti i voli commerciali e privati statunitensi nello spazio aereo del Venezuela e della vicina Curacao, citando “rischi per la sicurezza del volo legati a operazioni militari in corso”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Attacchi militari in Venezuela. Caracas accusa gli Usa Leggi anche: Venezuela, media: “Usa pronti a lanciare attacchi su siti militari” Leggi anche: Venezuela, legislatori Usa verso Risoluzione Poteri di Guerra per "far votare il Congresso su azioni militari non autorizzate contro Caracas" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas; Tensione tra Usa e Venezuela: Maduro apre a colloqui su traffico droga; Il raid in Venezuela? Opera della Cia. La lunga storia di interventi degli Usa nel cortile di casa; Usa e il boomerang con il Venezuela. L’illusione militare occidentale. Venezuela, esplosioni e aerei su Caracas. “Colpite basi militari”. Maduro: “Gravissima aggressione degli Usa, ci difenderemo” - Il presidente venezuelano promette di difendersi dopo le esplosioni nella capitale. ilfattoquotidiano.it

