atletico bmg e narnese sifda per la vittoria

L'incontro tra Atletico Bmg e Narnese si prospetta come una sfida importante, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria. La partita, valida per il torneo Sifda, rappresenta un’occasione speciale, soprattutto considerato il centenario della Narnese. Per i tifosi, questa sfida potrebbe significare molto più di un semplice risultato, diventando un ricordo duraturo e un momento di orgoglio per entrambe le società.

"È così tanto tempo che non vinco qualcosa che non mi ricordo più come si fa e vincere, la coppa nell’anno del centenario ci starebbe proprio bene.". "Viviamo questo momento senza troppe pressioni ma sappiamo bene come si fa e cosa significhi. E vincere due coppe in tre stagioni sarebbe il massimo". Appuntamento martedì 6 gennaio, allo stadio Libero Liberati di Terni, con fischio di inizio alle ore 14.30, con diretta televisiva su Umbria Tv per la finalissima di Coppa di Eccellenza umbra che mette di fronte Atletico Bmg e Narnese. Una finale di quelle che contano perché assegna il pass per gli spareggi che valgono una promozione in serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

