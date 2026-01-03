Atalanta Roma Percassi | Dispiace non avere tutti a disposizione Con Gasperini sfida emozionante Il suo addio? Purtroppo…

Prima della sfida tra Atalanta e Roma, l’amministratore delegato Luca Percassi ha espresso dispiacere per l’assenza di alcuni giocatori e ha commentato l’emozionante sfida contro Gasperini. Ha anche ricordato con rammarico il suo addio, sottolineando l’importanza del momento e la volontà di affrontare la partita con concentrazione e determinazione.

