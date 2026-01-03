Atalanta-Roma il pronostico marcatori | occhio alla legge dell’ex
Stasera alle 20:45 si affrontano Atalanta e Roma nel 18esimo turno di Serie A. In questa partita, i pronostici sui marcatori possono essere influenzati dalla legge dell’ex, che spesso porta a sorprese. Analizzare le caratteristiche dei giocatori e le tendenze recenti può aiutare a individuare le possibili reti. Ecco una panoramica per orientarsi nel pronostico di questa sfida.
Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena il match valido per il 18esimo turno di Serie A tra Atalanta e Roma. Una gara complicata per i giallorossi sia per il fattore trasferta sia per gli ultimi trascorsi che hanno visto la compagine capitolina uscire quasi sempre a testa bassa da Bergamo. Sicuramente la mano di Gasperini faceva il suo, ma attenzione a sottovalutare la Dea. Nonostante il decimo posto in classifica, l’ Atalanta è una buonissima squadra e l’organico ne è la dimostrazione. De Ketelaere, Pasalic, Sulemana e Scamacca sono solo alcuni degli uomini che potrebbero incidere in una gara delicata come questa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
