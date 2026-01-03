Atalanta-Roma gol di Scalvini e Scamacca e doppio check Var tra le proteste giallorosse Cos’è successo
L'incontro tra Atalanta e Roma, terminato con i gol di Scalvini e Scamacca, ha visto momenti di tensione legati a decisioni arbitrali controverse. Due interventi del VAR hanno generato proteste da parte dei giallorossi, suscitando discussioni tra tifosi e analisti. L'evento rappresenta un esempio delle sfide ancora presenti nel calcio, evidenziando l'importanza di un arbitraggio accurato e trasparente.
(Adnkronos) – Atalanta-Roma chiude il sabato di campionato e fa subito discutere per due casi arbitrali. I nerazzurri passano in vantaggio dopo 12 minuti, grazie a un corner. Svilar non è sicurissimo in uscita e perde il contatto con il pallone, mancando la presa. La palla carambola così sul braccio di Scalvini, che poi deposita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
