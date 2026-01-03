Atalanta-Roma formazioni ufficiali | Rensch dal 1? a sinistra

La sfida tra Atalanta e Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A, segna l’inizio del 2026 per i giallorossi. La formazione ufficiale presenta alcune novità, tra cui Rensch dal primo minuto a sinistra. Entrambe le squadre cercano punti importanti in un incontro deciso da motivazioni e strategia, in un contesto di campionato ancora aperto.

È tempo della prima partita del 2026 per la Roma, che scende in campo contro l’Atalanta nella diciottesima giornata di Serie A. Alle 20.45, al Gewiss Stadium, la formazione giallorossa andrà a caccia di una vittoria che darebbe continuità dopo quella ottenuta con il Genoa. Sfida decisamente romantica per Gian Piero Gasperini, che proverà a dare un dispiacere ai suoi ex tifosi, a cui nei precedenti nove anni ha regalato tantissime gioie. Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali. Per provare a portare a casa i tre punti dal Gewiss Stadium, Gasperini si affida al suo classico 3-4-2-1, con Svilar tra i pali e la linea difensiva composta da Mancini, Ziolkowski ed Hermoso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

