atalanta roma formazioni e dove vederla in tv

L'incontro tra Atalanta e Roma, in programma a Bergamo il 2 gennaio 2026, rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. In questa guida troverai le formazioni ufficiali e le informazioni su dove seguire la partita in TV, per rimanere aggiornato su uno degli eventi più attesi del calcio italiano all'inizio del nuovo anno.

Bergamo 2 gennaio 2026 - Senza dubbio una delle partite di maggiore interesse per il valore delle squadre in campo, ma anche un grande colpo in termini emotivi per cominciare l'anno nuovo. Il 2026 della Serie A si apre con il turno numero 18 del massimo campionato italiano e in campo Atalanta e Roma sono pronte a dare spettacolo. La Dea ha bisogno di recuperare punti nella sua rincorsa all'Europa dopo un avvio incerto, ma per ottenere i tre punti dovrà fare un dispetto a Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, dopo 9 stagioni in nerazzurro, torna a Bergamo da avversario per la prima volta e sogna la vittoria per tenere i suoi giallorossi in posizione da Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

