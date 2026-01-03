La partita tra Atalanta e Roma si è conclusa con una vittoria di misura per 1-0 dei padroni di casa. Con questa sconfitta, la Roma potrebbe perdere il parziale vantaggio in classifica e compromettere le proprie possibilità di lottare per il titolo. Un risultato che potrebbe influire significativamente sulla corsa allo scudetto delle due squadre.

Si è appena conclusa Atalanta Roma, che ha visto i padroni di casa trionfare per 1-0. I giallorossi sono ormai fuori dalla lotta scudetto?. Si è conclusa da pochi minuti la sfida del sabato sera. Tra Atalanta e Roma il risultato è stato di 1-0 per i padroni di casa, firmato da Giorgio Scalvini, che ottengono un successo fondamentale per sperare di tornare in corsa per l'Europa. Al contrario invece questo ko è molto pesante per i giallorossi, che possono dire ormai addio al sogno scudetto, ma soprattutto che perdono punti per la zona Champions League, dopo il pareggio della Juventus oggi pomeriggio in casa contro il Lecce.

© Internews24.com - Atalanta Roma finisce 1-0, giallorossi fuori dalla lotta scudetto?

