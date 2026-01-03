Atalanta-Roma bufera totale sull’arbitro e Gasperini perde le staffe con i giocatori

Nella sfida tra Atalanta e Roma, si sono registrate tensioni dovute a decisioni arbitrali contestate e proteste dei protagonisti in campo. L'incontro, disputato alla New Balance Arena, ha visto l'allenatore Gasperini perdere la calma con i propri giocatori, contribuendo a un clima intenso e carico di nervosismo. Un episodio che evidenzia come, in campo, le emozioni possano influenzare l'andamento della partita.

Alla New Balance Arena è caos tra decisioni arbitrali, proteste e rabbia degli allenatori Atalanta-Roma è davvero caos. Primo tempo a dir poco intenso alla New Balance Arena sotto tutti gli aspetti, in primis quello arbitrale. Alla fine sono tutti scontenti, perché al 13? va in vantaggio la Dea con Scalvini che tocca il pallone in contrasto con Svilar dopo che al portiere giallorosso era scappato il pallone dalle mani. Lungo check, ma la decisione viene confermata anche se le proteste sono tantissime. Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Perché il difensore dell’Atalanta usa un po’ troppo le mani e nel contrasto vanno a finire sul volto di Svilar. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Atalanta-Roma, bufera totale sull’arbitro e Gasperini perde le staffe con i giocatori Leggi anche: Roma, Gasperini perde le staffe con Dimarco: «Ma che caz… fai!?». Cosa è successo Leggi anche: Atalanta Roma, Gasperini a Dazn: «Ho incontrato i miei ex giocatori e l’affetto ricevuto dai tifosi è straordinario, ma…» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Atalanta-Roma, bufera totale sull’arbitro e Gasperini perde le staffe con i giocatori - Primo tempo a dir poco intenso alla New Balance Arena sotto tutti gli aspetti, in primis quello arbitrale. calciomercato.it

