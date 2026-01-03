Atalanta-Roma 1-0 | Scalvini gol e polemiche ritorno amaro per Gasperini a Bergamo

Nella prima giornata del 2026, l'Atalanta batte la Roma 1-0 a Bergamo, con un gol di Scalvini. La partita è stata caratterizzata da discussioni riguardo alla validità del gol, che ha suscitato polemiche e malumori. Per Gasperini, il ritorno in casa ha avuto un sapore amaro, segnato da un risultato controverso e dall'incidente che lo ha coinvolto nel corso dell'incontro.

La Roma perde per uno a zero contro l'Atalanta nella prima partita del 2026. Ritorno a Bergamo amaro e con polemiche per Gasperini che cade per via del discusso gol di Scalvini che nello stacco di testa tocca Svilar in uscita. Inutili le proteste romaniste con arbitro e var che convalidano il gol.

Atalanta-Roma 1-0, risultato finale della partita di Serie A: decide il gol di Scalvini, gli highlights - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A: in campo Atalanta-Roma 1-0 DIRETTA e FOTO - Gian Piero Gasperini alla vigilia del sfida con l'Atalanta prova a restare freddo, lucido, tenendo poesia e filosofia lontana dalla narrazione del suo primo ritorno a Bergamo. ansa.it

Atalanta-Roma, applausi, cori e uno striscione polemico: così è stato accolto l'ex Gasperini x.com

Serie A, in campo Atalanta-Roma: giallorossi in trasferta per consolidare il posto in Champions Juve-Lecce 1-1: i bianconeri falliscono un rigore. Doppio 1-1 per Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Il Como vola in zona Europa, l'Udinese ko 1-0. Segui la cronaca t - facebook.com facebook

