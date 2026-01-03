Atalanta l’anno nuovo inizia con una sfida da brividi | a Bergamo arriva la Roma del grande ex Gasperini

L’Atalanta apre il nuovo anno con una sfida importante contro la Roma a Bergamo. Un incontro che mette in palio punti fondamentali e conferma il valore delle due squadre. La partita rappresenta un momento di riflessione e determinazione per entrambe le società, in un contesto di grande attesa tra tifosi e appassionati. Un appuntamento da seguire con attenzione, per analizzare le strategie e le potenzialità di questa sfida.

Bergamo. Una notte da brividi, per una svariata serie di motivi. E, a conti fatti, non potrebbe essere diversamente. Il 2026 dell' Atalanta inizia con la sfida casalinga contro la Roma, allenata dal grande e attesissimo ex condottiero nerazzurro Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, infatti, torna nella Città dei Mille per la prima volta da avversario della squadra con la quale ha scritto indelebili pagine di storia negli ultimi nove anni, impreziosite dal trionfo in Europa League del 22 maggio 2024 a Dublino. Alla New Balance Arena, dunque, l'anno nuovo inizia con il botto e, soprattutto, con una sfida molto delicata e dal peso specifico tutt'altro che indifferente nell'economia del campionato atalantino, fino ad ora scandito da poca continuità in termini di risultati.

